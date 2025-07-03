شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يدعو لاجتماع تنسيقى لممثلى الأحزاب المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

دعا حزب مستقبل وطن، إلى اجتماع تنسيقي اليوم الخميس، لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع اليوم، أحزاب حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، والوفد، وعدد آخر من الأحزاب السياسية.

ويشهد الاجتماع، الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ.

ويتضمن الاجتماع التنسيق بشأن نصيب كل حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ.