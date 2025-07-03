بي بي سي تحظر بث عروض عالية الخطورة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أنها لن تبث عروضًا "عالية الخطورة" مباشرةً بعد الجدل الدائر حول حفل بوب فيلان في غلاستونبري.

وفي بيان جديد، اليوم الخميس، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أنها اعتبرت بوب فيلان "عالي الخطورة" قبل حفلتهما المثيرة للجدل في مهرجان غلاستونبري يوم السبت الماضي.

وقاد ثنائي البانك هتاف "الموت، الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي" خلال حفلهما، والذي كان متاحًا للمشاهدة عبر البث المباشر على iPlayer.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في بيان أنها تتخذ إجراءات "لضمان المساءلة المناسبة" لمن تثبت مسؤوليتهم عن البث.

وعلمت بي بي سي نيوز أنه تم فصل عدد من الموظفين من فريق الموسيقى والفعاليات الحية.

وأوضحت (BBC) أنه "من الواضح أن أخطاءً قد ارتُكبت" قبل وأثناء حفل يوم السبت.

عرض مراقب

وأقرّت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن الفرقة صُنفت "عالية الخطورة" خلال تقييم جميع عروضها في مهرجان غلاستونبري، لكنها اعتُبرت مناسبة للبث المباشر مع "استخدام تحذيرات لغوية أو محتوى". وقالت الهيئة: "من الواضح أن هذا لم يكن صحيحًا".

وأضافت الهيئة أن عرض بوب فيلان كان مراقبًا أثناء بثه، وأن "عددًا من المشاكل قد تفاقمت".

وأضافت: "ظهرت تحذيرات على البث المباشر مرتين، واتخذ فريق التحرير قرارًا بعدم قطع البث. كان هذا خطأً".

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن المدير العام تيم ديفي أُبلغ وأمر بعدم عرض أي جزء من العرض في أي تغطية مستقبلية، مثل البث عند الطلب على iPlayer.

انتقادات

وبعد سلسلة من الانتقادات خلال الأسبوع الماضي، والتي اقترح بعضها استقالة السيد ديفي، أعلنت الهيئة أن العروض الموسيقية التي تعتبرها عالية الخطورة لن تُبث أو تُبث مباشرةً بعد الآن.

وسيُتاح دعم السياسة التحريرية أيضًا في موقع الفعاليات الكبرى، بينما ستُقدم إرشادات "أكثر تفصيلًا وفعالية" حول متى يُمكن حذف البث المباشر.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أيضًا إلى اتخاذ إجراءات ضد الموظفين الذين لم يُوقفوا البث المباشر لبوب فيلان.

وجاء في البيان: "نظرًا للأخطاء التي تم الاعتراف بها، فإننا نتخذ إجراءات لضمان المساءلة المناسبة لمن تثبت مسؤوليتهم عن تلك الأخطاء في البث المباشر".

الجالية اليهودية

واعتذرت الهيئة للجالية اليهودية، وأعربت عن أسفها العميق "لظهور مثل هذا السلوك المُسيء والمُشين على BBC".

وأضافت: "نحن أيضًا مُؤكدون تمامًا أنه لا مكان لمعاداة السامية في BBC أو عليها".

وصرح بوب فيلان على إنستغرام هذا الأسبوع بأنهم "لا يُؤيدون قتل اليهود أو العرب أو أي عرق أو مجموعة بشرية أخرى"، بل "يُؤيدون تفكيك آلة عسكرية عنيفة".

قالوا إنها "تُشتت الانتباه عن القصة" في غزة، وأي "عقوبات" يتعرضون لها ستكون أيضًا بمثابة تشتيت.

وتُجري الشرطة تحقيقات في تعليقات المجموعة على المسرح، بالإضافة إلى مراجعة لقطات من فرقة نيكاب، الفرقة المثيرة للجدل التي عزفت بعدهم.

وصرحت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي في مجلس العموم يوم الخميس بأن رد بي بي سي على أسئلتها حول الحادث لم يكن كافيًا، وأنها طلبت المزيد من المعلومات.