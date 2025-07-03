إجلاء أكثر من ألف شخص بعد اندلاع حريق كبير في جزيرة كريت اليونانية

كشفت وسائل إعلام يونانيّة أنّه تمّ إجلاء أكثر من ألف شخص في جنوب شرق جزيرة ​كريت​ اليونانيّة، بسبب حريق اندلع في أحراج واشتدّت نيرانه بفعل الرّياح العاتية.

وأوضح نائب محافظ لاسيثي يانيس أندرولاكيس، عبر محطّة "ميغا" التّلفزيونيّة، أنّ "عمليّات الإجلاء شملت الكثير من الفنادق، ونُقل السيّاح بأمان إلى صالة رياضيّة مغلقة تابعة لبلديّة ييرابترا على السّاحل الجنوبي الشّرقي لجزيرة كريت".

وأشار إلى أنّ عمليّات الإجلاء هذه نُفّذت كإجراء احترازي، بسبب غياب الوسائل الجوّيّة الضّروريّة لمكافحة الحريق، مبيّنًا أنّ "في الوقت الحالي الحريق مندلع على ثلاث جبهات. وبسبب الرّياح القويّة، انتشرت النّيران بسرعة في عدّة أماكن".

وقد أُرسلت تعزيزات من أثينا إلى الموقع، لمساعدة عناصر الإطفاء المحليّين الّذين يواجهون صعوبات كثيرة بسبب شدّة الرّياح.

وأعلن المتحدّث باسم فرق الإطفاء فاسيليوس فاثراكو يانيس، خلال مؤتمر صحافي، أنّ نحو 270 عنصر إطفاء بالإضافة إلى 10 مروحيّات وطائرات مسيّرة، يشاركون في مكافحة النّيران قرب مدينة ييرابترا، لافتًا إلى أنّ الحريق نشط على جبهات مختلفة، والنّيران تلتهم أحراجًا ومحاصيل بسبب الرّياح القوّيّة الّتي وصلت سرعتها إلى 9 على مقياس بوفور.