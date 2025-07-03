عراقجي: سنوجه تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أننا "ملتزمين بمعاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها، وإيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات".

ولفت وزير الخارجية الإيراني، الى أننا "سنوجه تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني"، مضيفاً "قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية جاء ردا على الهجمات الإسرائيلية والأميركية غير القانونية".

وقال "ألمانيا دعمت بوقاحة الهجوم الأميركي المخالف للقوانين الدولية ومعاهدة حظر الانتشار النووي، وهي تدعم علنا الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على منشآتنا النووية الذي وصف بعمل قذر نيابة عن الغرب".

وذكر عراقجي، أن "ألمانيا تتنصل من التزاماتها في ​الاتفاق النووي​ من خلال مطالبتها العلنية لنا بالتخصيب الصفري على أراضينا".