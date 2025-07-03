رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن إنجاز العمل في مشروع سد النهضة: لا يشكل تهديدًا لجيراننا

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي ​أبي أحمد​، أنّ "العمل بات الآن منجزًا في مشروع ​سد النهضة​ على نهر النّيل، ونحن نستعد لتدشينه رسميًّا"، مشيرًا إلى أنّه "إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدًا بل فرصة مشتركة".

ولفت أمام البرلمان، إلى أنّه سيتم تدشين السدّ في أيلول المقبل، داعيًا "كل الحكومات وشعبَي مصر والسّودان وكل شعوب حوض النّيل للانضمام إلينا للاحتفال بهذه المحطّة التّاريخيّة".

وبدأت ​إثيوبيا​ في شباط 2022، توليد الكهرباء في المشروع الضّخم البالغة كلفته 4,2 مليارات الدولارات، والواقع في شمال غرب البلاد على بعد 30 كيلومترًا من الحدود مع السودان.

وعند تشغيله بكامل طاقته، يمكن لهذا السدّ الّذي يمتد على طول 1,8 كيلومتر وارتفاع 145 مترًا، وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه، أن يولّد أكثر من خمسة آلاف ميغاوات من الطّاقة. وهذا سيجعله أكبر سدّ كهرومائي في إفريقيا، وسينتج أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي.

وكان قد احتج السودان ومصر على المشروع، باعتباره يهدّد إمداداتهما من مياه ​نهر النيل​، وطالبا إثيوبيا مرارًا بوقف عمليّات ملء السدّ، بانتظار التوصّل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السّد.