بري استقبل ممثل البنك الدولي في لبنان وعرض الاوضاع الميدانية مع القائد الجديد لقوات اليونيفل

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، ممثل البنك الدولي في لبنان جان كريستوف كاريه حيث تناول اللقاء برامج البنك الدولي وخططه لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في لبنان.
كما استقبل بري أيضاً القائد الجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة، الزيارة كانت أيضاً مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع الميدانية في منطقة عمل اليونيفل في جنوب الليطاني.
كذلك بحث بري تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وبلجيكا خلال استقباله السفير البلجيكي لدى لبنان ارنوت باولز.
وتابع بري المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاعين الصحي والاستشفائي خلال لقائه وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين.
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