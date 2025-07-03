استقبل وزير العمل ​محمد حيدر​ في مكتبه، وفدًا من نقابات أصحاب شاحنات النّقل البرّي الدّاخلي والخارجي برئاسة بسام طليس، وجرى البحث في موضوع النّقل داخل ​لبنان​، وبين لبنان والدّول العربيّة عبر سوريا، والسّبل الآيلة إلى تنظيم العمالة غير اللّبنانيّة في ما خصّ قيادة الشّاحنات.

كانت هذه تفاصيل خبر حيدر بحث مع نقابات أصحاب شاحنات النقل بملفَي النقل الداخلي والخارجي وتنظيم العمالة الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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