الخارجية مدّدت إقفال قسم المصادقات وأبقت التصديقات عبر "Libanpost"

الحاقاً ببيانها السابق بخصوص الإقفال المؤقت لقسم المصادقات، بسبب إجراء أعمال ترميم طارئة وإعادة ​تأهيل​ القسم تسهيلا" لانتظام العمل وتأمينا" لخدمة أسرع، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن تمديد فترة اقفال قسم المصادقات الى موعد يحدد لاحقاً وبالتالي الاستمرار في إنجاز معاملات التصديق عبر خدمة Libanpost".

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