هل ضحّت واشنطن بأوكرانيا لإرضاء إسرائيل؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قرار الولايات المتحدة تعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا يعود إلى عدم قدرة الصناعة العسكرية الأمريكية على تلبية الطلب الأوكراني المتزايد، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يتم فيه تحويل كميات كبيرة من الذخائر والصواريخ إلى إسرائيل.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، اعتبر بيسكوف أن تقليص الدعم العسكري الغربي لكييف يُقرب من نهاية ما وصفه بـ"العملية العسكرية الخاصة" التي تشنها موسكو في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، شون بارنيل، أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن كانت ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا "بلا رقابة"، مضيفًا أن هذه السياسة تغيرت مع وصول الرئيس دونالد ترامب، الذي يضع مصالح الأمن القومي الأمريكي في المقام الأول، حسب تعبيره.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن الولايات المتحدة قررت مؤخرًا تعليق شحنات الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا نتيجة انخفاض المخزونات الأمريكية. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، هذه المعلومات في تصريح لقناة NBC، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى "إعطاء الأولوية للاحتياجات العسكرية الأمريكية".

يُشار إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترًا متصاعدًا، لا سيما مع اتساع نطاق التصعيد في الشرق الأوسط، حيث تشارك واشنطن في دعم حليفتها إسرائيل، وهو ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الموارد الدفاعية الأمريكية.