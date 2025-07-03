منسى بحث مع عبد المسيح بسبل دعم الجيش ومع بطرس بالوضع الأمني على الحدود الشرقية

استقبل وزير الدّفاع الوطني ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، النّائب أديب عبد المسيح، وتمّ خلال اللّقاء التطرّق إلى "التحدّيات الّتي تواجه القرى في شمال لبنان، وسبل التّعاون بين السّلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة لدعم المؤسسة العسكرية، وتعزيز دورها في حماية الاستقرار الدّاخلي"، بحسب بيان مكتب الوزير.
كما التقى منسّى المفتّش العام في الجيش اللبناني اللّواء الرّكن فادي مخول، وجرى التداول في "الترتيبات المُعتمَدة لتكريس ثقافة المساءلة والمتابعة الدّقيقة داخل المؤسّسة العسكريّة، وتطوير أساليب الرّقابة، بما يواكب التحدّيات العملانيّة والإداريّة الرّاهنة".
واستقبل أيضًا رئيس مكتب التّعاون والتّنسيق في الجيش اللّبناني العميد الرّكن ميشال بطرس، حيث تم التّباحث في الوضع الأمني القائم على الحدود الشّرقيّة والشّماليّة الشّرقيّة، والتّنسيق القائم بين لبنان وسوريا بهذا الخصوص.
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