الجيش الإسرائيلي زعم استهداف عنصر مسؤول عن تهريب الأسلحة تابع لـ"فيلق القدس" في لبنان

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "الجيش أغار قبل قليل في ​لبنان​، مستهدفًا عنصرًا كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدّفع بمخطّطات ضدّ إسرائيليّين وقوّات الجيش، نيابةً عن فيلق القدس الإيراني".

وكانت قد استهدفت مسيّرة إسرائيليّة منذ بعض الوقت، سيّارةً على أوتوستراد خلدة بجنوب العاصمة بيروت.