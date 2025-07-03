مصدر فرنسي للحدث: توم برّاك يلتقي الليلة مسؤولين في قصر الإليزيه لبحث الوضع في لبنان وسوريا

افاد مصدر دبلوماسي فرنسي لقناة "الحدث" بان المبعوث الاميركي الى سوريا توم برّاك يلتقي الليلة مسؤولين في قصر الإليزيه لبحث الوضع في لبنان وسوريا.

ولفت المصدر الى ان باريس وواشنطن اتفقتا على تعزيز التعاون في الملفين اللبناني والسوري، وذكر بان واشنطن وباريس تؤكدان التزامهما بسيادة لبنان واستقراره.

واوضح بان براك ووزير الخارجية الفرنسي بارو ناقشا دور آلية وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. ولفت الى ان ملف اليونيفيل في الجنوب اللبناني سيُبحث بين برّاك ومسؤولين في الرئاسة الفرنسية الليلة.

واكد بان باريس وواشنطن تعملان معاً لتعزيز جهود مكافحة داعش في سوريا. واردف "الجانبان يدعمان اتفاقاً بين سلطات الحكم الانتقالي في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية للحفاظ على الاستقرار".