وزير الصناعة بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبناني- البرازيلي بإعفاء منتجات صناعية من الرسوم الجمركية البرازيلية

استقبل وزير الصّناعة ​جو عيسى الخوري​ وفدًا من مجلس رجال الأعمال اللّبناني- البرازيلي برئاسة ربيع افرام، وعضويّة: نسيب الجميل، نبيل فهد، جورج نصراوي، غسان عساف، جاك كلاسي، جورج نجار، ويوسف حبيش.

وعرض افرام قرار البرازيل بإعفاء بعض السّلع الزّراعيّة اللّبنانيّة، لا سيّما زيت الزيتون من الرّسوم الجمركيّة، وأهميّة ذلك ل​لبنان​ واقتصاده الوطني"، داعيًا وزير الصّناعة إلى "المساعدة من أجل توسيع مروحة الإعفاءات الجمركيّة البرازيليّة، لتطال عددًا من المنتجات الصّناعيّة الّتي تتمتّع بميزات تفاضليّة في السّوق البرازيليّة"، كما دعا إلى "توفير مختلف أنواع الدّعم للصّناعة الوطنيّة، لا سيّما الماليّة والجمركيّة والضّريبيّة وغيرها".

من جهته، أكّد عيسى الخوري "أهميّة الانفتاح على الأسواق العالميّة، خاصّةً حيث تنتشر جاليات لبنانيّة كبيرة تتمتّع بتأثير اقتصادي واجتماعي، وتقوم بدور مميّز على صعيد تمتين العلاقات والرّوابط بين لبنان المقيم والمنتشر"، مشدّدًا على "اهتمام الوزارة بتطوير أسواق أميركا اللاتينيّة، وخاصّةً السّوق البرازيليّة الّتي تحتضن الملايين المتحدّرين من أصول لبنانيّة".

وأشار إلى "أنّه سيسعى بالتّعاون مع مجلس رجال الأعمال اللّبناني البرازيلي وكل الجهات المعنيّة، من أجل شمول الإعفاءات الجمركيّة البرازيليّة أكبر قدر من المنتجات الصّناعيّة اللّبنانيّة"، مشدّدًا في الوقت نفسه على "ضرورة تخفيض كلفة الإنتاج الصّناعيّة في لبنان لزيادة تنافسيّة صناعتنا الوطنيّة". واعتبر أنّ "البند الأوّل في هذا الإطار هو خفض كلفة الطّاقة".