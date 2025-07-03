وزير الداخلية بحث مع أربعة نواب بالأوضاع العامة وشؤون إنمائية متصلة بمناطقهم

استقبل وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار في مكتبه، النّواب بولا يعقوبيان، أديب عبد المسيح، ملحم الرياشي وعبد الرحمن البزري، وجرى البحث مع كلّ منهم في الأوضاع العامّة والشؤون الإنمائيّة المتّصلة بمناطقهم.
كما التقى النّائب السّابق هادي حبيش، ثمّ النّائب السّابق سامي فتفت، فالمدير التّنفيذي لـ"ملتقى التّأثير المدني في بيروت" زياد الصايغ.
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