مكتب مكافحة المخدّرات يوقف شخصا يزرع الماريجوانا في منزله ويضبط كميّة منها

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين في عمليات تجارة وترويج وتعاطي المخدّرات والحدّ من انتشارها، وضمن إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لمكافحة هذه الآفة، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي عن قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من مادة الماريجوانا في منزله في محلة النقاش.

ولفت البيان الى انه بتاريخ 30-05-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت عناصر المكتب المذكور من تحديد هويته، وتوقيفه في المحلّة المذكورة، ويُدعى: و. أ. (مواليد عام 1980، لبناني الجنسية) وبتفتيش منزله، تم ضبط /7/ نبتات “ماريجوانا” مزروعة على الشرفة، وكميّة من المادة ذاتها مخزّنة داخل وعاءَين زجاجيَّين، وأدوات تُستَخدَم لتعاطي المخدِّرات. وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختص.