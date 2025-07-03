أصدر ​رئيس مجلس الوزراء نواف سلام​، مذكّرةً إداريّةً تحمل الرّقم 26/2025، تتعلّق بإقفال الإدارات والمؤسّسات العامّة بمناسبة ​​ذكرى عاشوراء​. وجاء في المذكّرة: "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرّامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرّسميّة، ونظرًا لمصادفة ذكرى عاشوراء يوم عطلة في الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات، تُقفل كلّ الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات يوم الإثنين في 7/7/2025 بمناسبة ذكرى عاشوراء".

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في 7 تموز بمناسبة ​ذكرى عاشوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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