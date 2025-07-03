الكرملين: بوتين أبلغ ترامب بأنه لن يتراجع عن أهدافه في أوكرانيا

اكد ​الكرملين​ إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية اليوم الخميس بأن موسكو لن تتراجع عن أهدافها في أوكرانيا، لكنها لا تزال مهتمة بتسوية الصراع من خلال التفاوض.

واوضح المساعد بالكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين، إن ترامب أثار مسألة إنهاء الحرب سريعا خلال محادثة تناولت الكثير من الموضوعات.

وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض، لكن موسكو لا تزال تركز على التخلص مما تسميه "الأسباب الجذرية" للصراع الذي دخل عامه الرابع.