المستشار الألماني: الأفضل التوصل لحل سريع وبسيط بين الاتحاد الأوروبي وأميركا بشأن الرسوم الجمركية

رأى المستشار الألماني ​فريدريش ميرتس​ (Friedrich Merz)، تعليقًا على زيارة المفوّض التّجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش إلى واشنطن، سعيًا للتّوصّل إلى اتفاق بشأن ​الرسوم الجمركية​ مع الولايات المتّحدة الأميركيّة، قبل أيّام من الموعد النّهائي للمفاوضات بين الجانبين، أنّ "من الأفضل التوصّل إلى حلّ سريع وبسيط، بدلًا من حلّ طويل ومعقّد يظلّ في مرحلة التّفاوض لعدّة أشهر".

وشدّد على الحاجة إلى اتفاق سريع "لإزالة عبء الرّسوم الجمركيّة المرتفعة للغاية على شركاتنا"، مشيرًا إلى أنّ المحادثات الحاليّة "لا تتعلّق باتفاق تجاري مفصّل بدقّة، بل بحلّ سريع للنّزاع بشأن الرّسوم الجمركيّة". وأكّد أنّه ثمّة حاجة إلى اتفاق سريع "خصوصًا في ما يتعلّق بالصّناعات الرّئيسيّة في بلادنا: الكيماويات والأدوية والهندسة الميكانيكيّة والألمنيوم والصّلب والسّيّارات".

يُذكر أنّ لدى الاتحاد الأوروبي مهلةً حتّى الأربعاء المقبل، للتّوصّل إلى اتفاق أو الخضوع لرسوم جمركيّة أميركيّة مرتفعة تطبَّق على أغلبيّة سلعه. وكان قد هدّد الجانب الأميركي بأنّه في حال عدم التوصّل إلى اتفاق، فإنه سيفرض رسومًا إضافيّةً قدرها 20% على الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رسم أساسي نسبته 10%.