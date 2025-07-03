وفاة تسعة أشخاص جراء موجة برد غير مسبوقة في الأرجنتين

كشفت منظّمة "برويكتو 7 - Proyecto 7" الأرجنتينيّة غير الحكوميّة الّتي تُعنى بمساعدة المشرّدين، عن وفاة 9 أشخاص جرّاء البرد في مختلف أنحاء البلاد في غضون عشرة أيّام تقريبًا، منذ بدء فصل الشتاء، وهو عدد لم تؤكّده السّلطات لعدم وجود إحصاءات رسميّة شاملة.

وتشهد الأرجنتين موجة برد غير مسبوقة، مع تدنّي الحرارة إلى مستوى قياسي. وقد تصاعدت حدّة موجة البرد منذ مطلع الأسبوع، حيث بلغت الحرارة 1,9 درجة مئويّة تحت الصّفر فجر الأربعاء في بوينس آيرس، وهو مستوى قياسي لم يُسجَّل منذ 34 عامًا، بحسب الإدارة الوطنيّة للأرصاد الجوّيّة.

ومطلع الأسبوع، غطّت الثّلوج عدّة شواطئ، منها شاطئ ميرامار الواقع على بعد 450 كيلومترًا من بوينس آيرس، في ظاهرة لم تحدث خلال السّنوات الـ12 الماضية.