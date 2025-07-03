إطلاق نار في شيكاغو يخلف قتلى ومصابين

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي أربعة أشخاص حتفهم متأثرين بإصاباتهم بأعيرة نارية، كما نقل 14 آخرون إلى المستشفى، إثر حادث إطلاق نار من سيارة متحركة في شيكاغو، بحسب ما أعلنته الشرطة اليوم الخميس. ووصفت حالة ثلاثة على الأقل من المصابين بالحرجة.

ووقع إطلاق النار في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في حي ريفر نورث بشيكاغو. وأفادت العديد من وسائل الإعلام بأن الحادث وقع خارج مطعم وصالة، حيث كان يقام حفل. وأفادت الشرطة بأن شخصا أطلق النار على حشد من الأشخاص كانوا يقفون في الخارج، وابتعدت السيارة على الفور. وأضافت الشرطة أنه لم يتم احتجاز أي شخص.