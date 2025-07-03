شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: 3 يوليو يوم عظيم من أيام مصر وأطولها فى التاريخ الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إن 3 يوليو 2013، أحد أطول أيام مصر في التاريخ الحديث، فبعد 30 يونيو، حدثت العديد من التطورات.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "هذا اليوم المصريين كانوا في انتظاره، حيث تأخرت الكثير من التفاصيل لضبط الصورة الكاملة، لأن ما جرى في البيان كان تعبيرا عما جرى في 30 يونيو، وحرص الشعب المصري وإخلاصه في فكرة إنقاذ البلد نهائيا، بعيدا عن الدخول في نفق مظلم قد لا تخرج منه، مثلما جرى مع دول عديدة".

وتابع: "هذا اليوم بالفعل كان طويلا للغاية، وكان المصريين ينتظرون البيان، الذي جاء نموذجي في وجود كل الأطراف الفاعلة، المدنية والحزبية والسياسية وكل الأطراف كانت موجودة، وبالتالي كان هناك تعبيرا عن تراكمات سنة كاملة عاش فيها المصريون بين خوف ورجاء".

وقال: "الشعب خاف على البلد من أن تذهب بلا عودة، لأن النظام كان غريبا، وتنظيم الإخوان لا ولاء له للدولة ولا علاقة له بالوطن، وظهر ذلك جليا بعد تركهم للحكم، والتأخير في التعامل أثار القلق، لذلك 3 يوليو يوم عظيم من أيام مصر".