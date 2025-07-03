اخبار العالم

مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور) 1/10
  • مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور) 2/10
  • مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور) 3/10
  • مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور) 4/10
  • مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور) 5/10
  • مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور) 6/10
  • مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور) 7/10
  • مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور) 8/10
  • مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور) 9/10
  • مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور) 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب:هشام عبد الجليل -اسراء بدر

الخميس، 03 يوليو 2025 08:56 م

شهد اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، من بينها حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهورى، الوفد، المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الجيل، التجمع، العدل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمصرى الديمقراطى، وذلك فى إطار تنسيقى واسع للإعداد والتحضير لخوض الاستحقاق الانتخابى المقبل بقائمة موحدة.

ومن المقرر أن يشهد  الاجتماع، الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ، ويتضمن الاجتماع التنسيق بشأن نصيب كل حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن تتوالى الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لمواصلة المشاورات حول تشكيل القائمة النهائية، وتوزيع المقاعد، ووضع أولويات العمل المشترك في المرحلة القادمة، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.
ويُنظر إلى القائمة الوطنية على أنها نموذج للتوافق الوطني والعمل المشترك بين مختلف القوى السياسية، بما يضمن تمثيلاً واسعًا ومتوازنًا داخل مجلس الشيوخ يعكس تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار التشريعي والدستوري في البلاد.

WhatsApp Image 2025-07-03 at 6.44.03 PM (1)

النائب عبد المنعم إمام أثناء مشاركته فى اجتماع القائمة الوطنية 

 

WhatsApp Image 2025-07-03 at 6.44.01 PM

النائب حسام الخولى يشارك فى اجتماع أحزاب القائمة الوطنية 

 

WhatsApp Image 2025-07-03 at 6.44.02 PM (2)

النائب أحمد عبد الجواد على رأس المشاركين فى اجتماع احزاب القائمة الوطنية

 

WhatsApp Image 2025-07-03 at 6.44.03 PM (2)

 

WhatsApp Image 2025-07-03 at 6.44.03 PM

النائب علاء عابد فى أثناء مشاركته فى اجتماع القائمة الوطنية 

WhatsApp Image 2025-07-03 at 6.44.04 PM (1)

مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية في اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر

 

WhatsApp Image 2025-07-03 at 6.44.02 PM

مشاركة من الأحزاب السياسية في اجتماع القائمة الوطنية

 

WhatsApp Image 2025-07-03 at 6.44.04 PM

 

WhatsApp Image 2025-07-03 at 6.44.02 PM (1)

مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية في اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا