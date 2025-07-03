إلغاء أكثر من 1500 رحلة طيران اليوم وغدا بسبب إضراب في فرنسا

أعلنت منظمة "إيرلاينز فور يوروب"، وهي جماعة ضغط أوروبية معنية بقطاع الطيران، إلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية اليوم وغدا، مما أثر على ما يقرب من 300 ألف مسافر، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا.
وذكرت في بيان، بانه "تندد إيرلاينز فور يوروب بشدة بإضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين اليوم وغدا". وأضافت "تعرض عشرات الآلاف من المسافرين في فرنسا وأوروبا لإلغاء رحلاتهم الصيفية بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين خلال فترة الإقلاع الكبير، وهي إحدى أكثر فترات السفر ازدحاما في فصل الصيف".
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