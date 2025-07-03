الطيران الاسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت المنطقة بين يحمر الشقيف ودير سريان واطراف زوطر الشرقية لجهة النهر

شن الطيران الاسرائيلي سلسلة ​غارات​ عنيفة على ​جنوب لبنان​، سمع صداها في ارجاء الجنوب، ولا يزال الطيران الحربي يحلق على علو منخفض. وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مجرى نهر يحمر الشقيف والمنطقة الواقعة بين يحمر الشقيف ودير سريان واطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة النهر.

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