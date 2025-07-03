الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة لـ"حزب الله" بجنوب لبنان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "سلاح الجو أغار قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكريّة والقيادة الشّماليّة، على مواقع عسكريّة تحتوي على مستودعات أسلحة، إلى جانب مبانٍ عسكريّة وبنى تحتيّة تابعة لـ"​حزب الله​" في ​جنوب لبنان​"، مؤكّدًا أنّ "الجيش سيواصل العمل على إزالة أي تهديد على إسرائيل".

وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مجرى نهر يحمر الشقيف، المنطقة الواقعة بين يحمر الشقيف ودير سريان، أطراف بلدة زوطر الشّرقيّة لجهة النّهر، جبل بلاط، وأطراف المحمودية- العيشية".