شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. اجتماع لمرشحى حزب الجبهة الوطنية لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

يعقد بعد قليل اجتماع للمرشحين بحزب الجبهة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ.

وكان قد اجتمع اليوم الخميس قيادات الأحزاب فى الاجتماع التنسيقي بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشارك في الاجتماع عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الوفد، المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الجيل، التجمع، العدل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمصري الديمقراطي، وذلك في إطار تنسيقي واسع للإعداد والتحضير لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بقائمة موحدة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالقائمة الوطنية، سواء فيما يخص أسماء المرشحين أو التوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى حسم نسب تمثيل كل حزب داخل القائمة، وفقًا للتفاهمات السياسية الجارية بين الأحزاب المشاركة.

ويأتي هذا التحرك السياسي في ضوء الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تمثل أحد استحقاقات المرحلة المقبلة، وسط حرص القوى السياسية على تعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد الرؤى في مواجهة التحديات الوطنية، وتقديم كوادر قادرة على الإسهام في دعم مسار الدولة المصرية التشريعي والتنفيذي.