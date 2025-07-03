شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهوري: اتفقنا على تشكيل لجنة قانونية ومقر موحد لتحالف القائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن العمل العام والوطني هو في جوهره خدمة للوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن المشاركة السياسية ليست هدفًا في ذاتها، بل وسيلة لبناء دولة ديمقراطية حديثة تستوعب كافة القوى الوطنية.

وأضاف "عمر"، في تصريحاته على هامش الاجتماع التنسيقي لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، والذي استضافه مساء اليوم حزب مستقبل وطن، أن الاجتماع شهد توافقًا على أربع بنود رئيسية، من أبرزها: إنشاء مقر موحد لتحالف القائمة، وتشكيل لجنة قانونية مشتركة تضم ممثلين عن كافة الأحزاب المشاركة، وذلك لضمان التنسيق المؤسسي والاستعداد الجيد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأشار رئيس "الشعب الجمهوري" إلى أن الديمقراطية ليست قرارًا يُتخذ في لحظة، وإنما هي مسار طويل يحتاج إلى وقت وجهد وإرادة، مضيفًا: "نسير في هذا الطريق، سواء بخطى سريعة أو بطيئة، لكن الأهم أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح."

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب أكبر قدر من التوافق والتعاون بين القوى السياسية، من أجل صياغة قائمة وطنية تعكس تطلعات الشارع المصري وتراعي التنوع السياسي والاجتماعي، مؤكدًا أن الحزب يدعم أي جهد يصب في خدمة الوطن واستقراره.