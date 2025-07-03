شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: مستعدون لانتخابات الشيوخ ضمن القائمة الوطنية.. ونولى أهمية لاختيار مرشحين أكفاء والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، أن الحزب مستعد بقوة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ضمن إطار القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر"، والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال اللواء نصير، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب الاجتماع التنسيقي الأول بمقر حزب مستقبل وطن، إن الاجتماع شهد توافقًا عامًا بين ممثلي الأحزاب على ضرورة مواصلة اللقاءات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإتمام عملية التحالف وتنسيق القوائم الانتخابية بشكل نهائي. وكشف أن اللقاء القادم لأعضاء القائمة سيُعقد بمقر حزب حماة الوطن، في إطار استكمال المشاورات.

وأوضح أن كل حزب طرح رؤيته بشأن المشاركة في العملية الانتخابية، وشهد اللقاء حالة من التوافق والوعي السياسي بين قيادات الأحزاب المشاركة، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – إدراكًا وطنيًا حقيقيًا بأن هذا التنسيق يصب في مصلحة الدولة والمواطن.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تخصيص مقر مركزي لإدارة العملية الانتخابية ومتابعة القوائم الأربع على مستوى الجمهورية، بحيث يضم المقر لجنة قانونية من ممثلي كافة الأحزاب، وتكون مهمتها المتابعة المستمرة والاستعداد اللوجستي والقانوني لخوض الانتخابات.

وشدد اللواء نصير على أن الوعي السياسي يجب أن يصل إلى كل مواطن، داعيًا جموع الشعب المصري إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، سواء لصالح مرشحي القائمة الوطنية أو المرشحين المستقلين، وقال: "على كل مواطن أن يمنح صوته لمن يرى فيه الكفاءة والقدرة على تحقيق طموحاته."

وأكد أن حزب حماة الوطن دفع بكوادر تم إعدادها وتأهيلها جيدًا لخوض هذه الانتخابات، مع الالتزام الكامل بالمعايير الواجب توافرها في مرشحي مجلس الشيوخ، باعتباره مجلسًا نوعيًا يتطلب أعضاء يتمتعون بخبرة ورؤية سياسية ومجتمعية. وأضاف أنه سيتم مراعاة تمثيل الشباب والمرأة ضمن ترشيحات الحزب، بما يعكس تنوع المجتمع المصري ويعزز التوازن في التمثيل.