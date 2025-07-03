شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد": توافق بين الأحزاب لتشكيل قائمة قوية تليق بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن أهم ما أسفرت عنه المشاورات خلال الاجتماع التنسيقي الأول لتحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، الذي عقد بمقر حزب مستقبل وطن، هو الاتفاق بين أحزاب متعددة ومختلفة في أيديولوجياتها ومقارباتها السياسية على تشكيل قائمة وطنية موحدة وقوية تليق بمجلس الشيوخ المقبل.

وقال "يمامة"، إن هذا التوافق بين كيانات حزبية متنوعة من حيث الحجم والانتشار والرؤى السياسية واللوجستيات، يعكس رغبة حقيقية في خدمة الدولة المصرية وبناء مرحلة سياسية قائمة على العمل المشترك والتنسيق الوطني.

وأضاف رئيس حزب الوفد: "نأمل أن تكون القائمة الوطنية القادمة أفضل كثيرًا لمصر الجديدة، وأن تقدم تمثيلًا سياسيًا يليق بحجم التحديات ويواكب تطلعات الشارع المصري."

وأشار إلى أن من ضمن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، هو تخصيص مقر رئيسي موحد لتحالف القائمة الوطنية، ليكون بمثابة مركز للتنسيق اللوجستي وتقديم الدعم الفني والإداري خلال فترة الانتخابات، مؤكدًا أن المقر سيتضمن لجنة فنية مختصة بفحص وتقديم أوراق المرشحين، فضلًا عن متابعة الجوانب القانونية والإجرائية.

وأوضح "يمامة" أن اللقاءات ستتواصل خلال الفترة المقبلة بين الأحزاب المشاركة، بهدف التنسيق المشترك في الحملات الدعائية والتحركات الانتخابية على مستوى الجمهورية، لضمان إخراج العملية بشكل يعكس حجم التحالف السياسي ووطنيته.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الوفد، بعراقته وتاريخه، يدعم بقوة أي خطوة تعزز الاستقرار السياسي وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع في الحياة العامة، مشددًا على أهمية التكاتف الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.