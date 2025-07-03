شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: القائمة الوطنية من أجل مصر توحّد الصف السياسي والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري لتحالف الأحزاب السياسية، الذي عُقد بدعوة من حزب مستقبل وطن، أن اللقاء شهد حالة من التوافق الوطني بين 12 حزبًا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف التوصل إلى قائمة سياسية مشتركة تعبّر عن المرحلة الحالية وتوحّد الصفوف قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال عبد العال، : "أنا خارج دلوقتي من اجتماع تشاوري بعد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الأحزاب، بدعوة كريمة من حزب مستقبل وطن، لتكوين قيمة مشتركة نابعة من التجربة السياسية الحالية في مجلسي النواب والشيوخ."

وأوضح أن ما يجمع هذه الأحزاب، على اختلاف توجهاتها بين المعارضة والمؤيدة للحكومة، هو الحرص على الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، والعمل على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والمخاطر الخارجية.

وأضاف: "وجدنا أن من الممكن أن يكون هناك قائمة واحدة مشتركة بيننا جميعًا، سواء كنا في صفوف المعارضة أو الحكومة، وهي الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة الشعب."

وأشار إلى أن التنسيق مستمر بين ممثلي الأحزاب، وأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعلان هذه "القائمة المشتركة" خلال أيام، لتكون بمثابة أرضية سياسية وأخلاقية تجمع الأطراف المختلفة، وتؤكد التزامها بخدمة الوطن في هذه المرحلة الحساسة.

واختتم قائلا: "اتفقنا أن نعلن عن هذه القائمة قريبًا، والأمر الثاني أننا سنبلورها بشكل واضح في الخطاب العام لتحالف القائمة الوطنية."