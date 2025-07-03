شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء طارق نصير: كوادر حماة الوطن جاهزة لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن حزب حماة الوطن مستعد بالمشاركة في القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر "التي تضم 12 حزبا بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

واضاف اللواء طارق نصير خلال مشاركة ممثلآ عن حزب حماة الوطن وممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في الاجتماع التنسيقي الأول أننا توافقنا أن يكون هناك أكثر من لقاء لإتمام عملية التحالف.

مشيراً إلى أن اللقاء القادم لأعضاء القائمة سيكون في مقر حزب حماة الوطن.

وأوضح نصير أن كل حزب عرض وجهت نظرة في المشاركة في العملية الانتخابية، وأن جميع رؤساء الأحزاب المشاركون في الاجتماع كان لديهم حالة من التوافق التي تعبر بأن هناك وعي سياسي تتمتع به هذه الأحزاب وهذا الوعي يصب في صالح الوطن والمواطن.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص مقر لإدارة العملية الانتخابية ومتابعة الأربع قوائم على مستوى الجمهورية، ويتواجد فى هذا المقر لجنة قانونية، وسيكون هناك متابعه مستمرة للعملية الانتخابية.

وأكد نصير على أن الوعي السياسي مطلوب ليصل لكل المواطنين وعليهم المشاركة بالادلاء باصوتهم في الانتخابات القادمة وبقوة سواء كان هذا الناخب مؤيد لمرشحى القائمة الوطنية أو للمرشحين المستقلين.

وتابع قائلا: على المواطن أن يعطي صوته للمرشح الذي يراه مناسباً و سيلبي طموحاته .

وأكد نصير، أن حزب حماة الوطن استعد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ القادمة من خلال كوادره التي تم إعداد ها جيدا لخوض العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ لديه معايير خاصة في اختيار أعضاءه، فهو يختلف عن مجلس النواب حيث لا بد أن يكون المرشح لمجلس الشيوخ لدية خبرة.

وأوضح أنه سيتم مراعاة المعايير فى اختيار المرشحين خاصة من الشباب والمرأة.

يذكر أن الاجتماع التنسيقي الأول للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ شارك فيه أحزاب (مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمؤتمر والإصلاح والتنمية وتنسيقية شباب الأحزاب السياسين والعدل وارادة جيل والتجمع).