شكرا لقرائتكم خبر عن السيد القصير: هدفنا توسيع دائرة المشاركة السياسية ومصلحة الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن حزب الجبهة الوطنية كان أول من أعلن منذ تأسيسه أنه لا يسعى إلى الأغلبية بقدر ما يستهدف الكفاءات، وبالتالي فإن الهدف ليس في العدد، مشددًا على أن الحزب يضم مجموعة من القيادات المتميزة في مختلف القطاعات، ولهم قصص نجاح.

وأضاف "القصير" خلال اجتماعه بعدد من مرشحي حزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، أن الحزب يستهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والحزبية، وقد أعلن رئيس الحزب أن الهدف هو مصلحة الوطن والمواطن، وأن الحزب ليس حزبًا مؤيدًا أو معارضًا.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم للأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية هدفه دعم مصر في ظل الظروف الحالية، وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد، ونجتمع حول أرضية مشتركة وهي مصر، مقدمًا الشكر للقيادة المصرية على حرصها على الاستقرار رغم التحديات الراهنة.

وقال أمين عام حزب الجبهة الوطنية: "سندعم المرشحين، وسيكون هناك تنسيق مستمر، ونأمل تقديم نموذج مختلف".

وكانت قيادات الأحزاب قد اجتمعت اليوم، الخميس، في الاجتماع التنسيقي بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، والمقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشارك في الاجتماع عدد من الأحزاب السياسية، من بينها: حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الوفد، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الجيل، التجمع، العدل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمصري الديمقراطي، وذلك في إطار تنسيقي واسع للإعداد والتحضير لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بقائمة موحدة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالقائمة الوطنية، سواء فيما يخص أسماء المرشحين أو التوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى حسم نسب تمثيل كل حزب داخل القائمة، وفقًا للتفاهمات السياسية الجارية بين الأحزاب المشاركة.

ويأتي هذا التحرك السياسي في ضوء الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تمثل أحد استحقاقات المرحلة المقبلة، وسط حرص القوى السياسية على تعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد الرؤى في مواجهة التحديات الوطنية، وتقديم كوادر قادرة على الإسهام في دعم مسار الدولة المصرية التشريعي والتنفيذي.