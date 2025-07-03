رئيس اتحاد بلديات بعلبك بحث مع وفد مصلحة زراعة بعلبك بسبل معالجة ظاهرة الكلاب الشاردة

استقبل رئيس اتحاد بلديّات بعلبك حسين علي رعد، بحضور رئيس الاتحاد السّابق شفيق قاسم شحادة، وفدًا من مصلحة الزّراعة في محافظة بعلبك الهرمل، ضمّ عماد صوان ومصطفى الرفاعي، وعرضا مشروع معالجة الكلاب الشّاردة في بعلبك وبعض قرى الإتحاد، الّذي تمّ اقتراحه ضمن خطّة وطنيّة لمعالجة ظاهرة الكلاب الشّاردة، بالتّعاون والتّنسيق مع نقابة الأطبّاء البيطريّين في لبنان.

وأشارا إلى أنّ "المرحلة الأولى من الخطّة تهدف إلى الحدّ من خطر انتشار ​داء الكلب​ والتّعامل مع ظاهرة الكلاب الشّاردة بأسلوب علمي، فعّال، وإنساني. حيث ترتكز الخطّة على إمساك الكلاب الشّاردة، ثمّ تعقيمها جراحيًّا، وتلقيحها ضدّ داء الكَلب، قبل إعادتها إلى بيئتها الطّبيعيّة، بعد تمييزها بواسطة حلقة في الأذن تؤكّد أنّها ملقّحة ومعقّمة؛ ممّا يسهم في ضبط أعدادها ويحدّ من تكاثرها العشوائي".

وتعتمد المبادرة على الجهود التّطوعيّة لمجموعة من الأطبّاء البيطريّين في مختلف المناطق اللّبنانيّة، الّذين بادروا إلى إجراء العمليّات الجراحيّة مجانًا.

ورحّب رعد بهذا المشروع "الّذي باتت الحاجة إليه ملحّة، بعد أن أصبحت ظاهرة الكلاب الشّاردة تشكّل خطرًا على المجتمع والبيئة والسّلامة العامّة، ولا بدّ من وضع حلول لها، والحدّ من تفاقمها"، واعدًا بـ"عقد اجتماع مع رؤساء بلديّات الاتحاد، والبحث في سبل التّعاون مع هذا المشروع الّذي تطلقه وزارة الزراعة".