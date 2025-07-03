ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "الجيش الإسرائيلي ألقى مناشير تهديديّة لنحّالة بلدة ​شبعا​، قائلًا: "مكان تواجد المناحل قريب من نشاطنا. أبعدوا مناحلكم باتجاه شمال شبعا. العمل في هذه المناطقة قد يؤدّيكم إلى الخطر".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش الإسرائيلي ألقى مناشير تهديدية لأهالي شبعا لنقل المناحل إلى شمال المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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