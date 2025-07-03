نفى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في تصريح لـ"النهار" ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواقف منسوبة إليه تتعلق بسلاح "حزب الله". واكد بري: "كل ما يُتردّد ويُنقل على مواقع إعلامية والتواصل الاجتماعي نقلاً عني في خصوص السلاح هو فبركات إعلامية كاذبة لا أساس لها من الصحة".

كانت هذه تفاصيل خبر بري: كل ما يُتردّد ويُنقل عني في خصوص السلاح هو فبركات إعلامية كاذبة لا أساس لها من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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