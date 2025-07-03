البيت الأبيض‭:‬ ترامب سيوقع مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق غدا الجمعة

اعلن البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيصدر قانون الموازنة "الكبير والجميل" في مراسم تقام الجمعة في العيد الوطني، بعد أن صادق الكونغرس بمجلسيه على التشريع.
واوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين، إن النص "سيكون على مكتب الرئيس لتوقيعه في مراسم كبيرة وجميلة ستقام غدا عند الخامسة مساء في الرابع من تموز، تماما كما قال الرئيس وأمل دائما".
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