رويترز: روسيا تعلن اعترافها بحكومة طالبان في أفغانستان لتصبح أول دولة تفعل ذلك

استقبل وزير الخارجية الافغاني المولوي أمير خان متقي، سفير ​روسيا​ الاتحادية لدى أفغانستان السيد ديميتري زيرنوف.

وذكرت الخارجية الافغانية في بيان، بانه خلال هذا اللقاء، أبلغ السفير الروسي رسميًا قرار حكومة بلاده القاضي باعتراف روسيا الاتحادية بالحكومة في أفغانستان.

وذكرت وكالة "رويترز" بان روسيا اعلنت اعترافها بحكومة طالبان في أفغانستان، لتصبح أول دولة تفعل ذلك.

وتحدثت وسائل اعلام بانه تم رفع علم طالبان رسمياً في السفارة الأفغانية في موسكو قبل قليل، بالتزامن مع الإعلان عن اعتراف روسيا رسمياً بحكومة طالبان.