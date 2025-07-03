تسنيم: تشغيل معظم مطارات إيران وفتح المجال الجوي للرحلات الدولية العابرة خلال النهار

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، بإعادة فتح معظم مطارات إيران للرحلات الجوية وبفتح المجال الجوي للبلاد للرحلات الدولية العابرة من الساعة 05.00 صباحا حتى 18.00 بالتوقيت المحلي. وذكرت الوكالة الايرانية بانه "سيجري تسيير رحلات داخلية ودولية في جميع مطارات البلاد خلال النهار من الساعة الخامسة صباحا حتى السادسة مساء، باستثناء مطاري أصفهان وتبريز".

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