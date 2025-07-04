شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشعب الجمهوري: تشكيل القائمة الوطنية يستهدف توحيد الصف الوطني والحث على المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن بيانًا رسميًا سيصدر قريبًا بشأن القائمة الوطنية، يتضمن ما تم التوافق عليه بين الأحزاب المشاركة في التنسيق الانتخابي.

وأوضح عمر، في تصريحات صحفية خلال الاجتماع التشاوري الأول للقائمة الموحدة من أجل مصر لانتخابات الشيوخ 2025، أن العمل يجري حاليًا على إنشاء مقر دائم للقائمة الوطنية ليكون مركزًا لتنسيق وتنظيم التواصل بين الأحزاب المختلفة، وضمان الانسيابية والفعالية في اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة تختص بمتابعة الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بالعملية الانتخابية وتكوين القائمة، بما يكفل الالتزام بالدستور والقانون، ويحمي حقوق جميع الأطراف.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري أن الهدف الأساسي من تشكيل القائمة الوطنية هو توحيد الصف الوطني، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات مؤكدًا أن هناك تعاون مشترك يُبنى على معايير واضحة ستكون هي الحاكمة في اختيار المرشحين".

وشدد عمر على أن المعيار الأهم في التمثيل داخل القائمة سيكون الكفاءة والقدرة على خدمة الوطن والمواطن، مع مراعاة التوازن السياسي والتمثيل الجغرافي المناسب.