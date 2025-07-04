هيئة البث الاسرائيلية: نتانياهو يبلغ عائلات الأسرى بالموافقة على الصفقة في غزة وترامب قد يعلنها الاثنين

كشفت وسائل إعلام ​إسرائيل​ية عن تقدم ملحوظ في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع ​غزة​، وسط مؤشرات على قرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار، قد يصدر عن الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ خلال أيام.

واوضح مسؤولون إسرائيليون إن ترامب قد يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال اجتماعه في واشنطن مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الاثنين المقبل.

وذكر المسؤولون إن “أوساطا سياسية إسرائيلية أبدت تفاؤلا حذرا حيال تقدم محرز في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع ​حركة حماس​”، مع الإشارة إلى أن الأخيرة قد تُبدي موافقتها على الصيغة الجديدة لمقترح الصفقة خلال الساعات المقبلة، ما قد يمهد لبدء ما يُعرف بـ”محادثات القرب” بين الطرفين.

وزعم المسؤولون أن عزم ترامب إعلان الصفقة الاثنين المقبل، دفع تل أبيب إلى تسريع وتيرة استعداداتها لاحتمال بدء جولة مفاوضات غير مباشرة مع “حماس”، تُعقد غالباً في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أبلغ عائلات أسرى بقطاع غزة بـ”الموافقة” على إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وذكرت الهيئة أن نتانياهو أدلى بهذا التصريح خلال لقائه عائلات الأسرى بمستوطنة “نير عوز” المحاذية لشمال قطاع غزة، في أول زيارة له إليها منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023.

وادعى نتانياهو أن تل أبيب “وافقت” على مقترح الوسطاء الأخير، و”تنتظر رد حركة حماس”. وبحسب الهيئة، قال نتنياهو: “هناك اتفاق، ونأمل أن نتمكن من إعلانه قريبا”. وأشارت نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن “إسرائيل تتوقع تلقي رد من حماس على مقترح الصفقة خلال ساعات”، مرجحة أن يكون “إيجابيا”. ومن المقرر، حسب المصادر، أنه في حال وصول رد حماس، سيتم تنسيق جولات تفاوض جديدة يُرجّح عقدها بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب الهيئة العبرية، تشمل القضايا العالقة؛ آلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتوزيع مناطق الانسحاب، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين قد يُفرج عنهم، بالإضافة إلى مسألة إنهاء الحرب.

واوضح دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة للقناة ذاتها، دون تسميته: “نحن أكثر تفاؤلًا من أي وقت مضى، لكن لا تزال هناك قضايا قد تتعثر في اللحظة الأخيرة”.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة الليلة، مشاورات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق وفق إعلام عبري.

والثلاثاء، ادعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل قبلت “الشروط اللازمة” لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بقطاع غزة، معربا عن أمله أن توافق عليها حركة حماس.