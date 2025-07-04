افادت قناة "الأقصى" التابعة لحركة "حماس"، بان الحركة سلمت ردا ايجابياً على مبادرة الرئيس الاميركي دونالد ترمب فيما خص وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر قناة الأقصى: حماس سلمت ردا ايجابياً على مبادرة الرئيس ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.