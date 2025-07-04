مرقص: سيكون هناك قرار ناضج للحكومة وربما جلسة طويلة بعد اكتمال ورقة باراك وهي مسألة أيام

أكّد وزير الإعلام ​بول مرقص​ أنّه "مطلوب منّا الكثير في وقتٍ قصير ونحن نعمل باللّحم الحيّ"، معتبرًا "أنّنا بحاجة لإعادة النّظر بوزارة الإعلام وليس لإلغائها، ويجب أن تُصبح وزارة التّواصل"، ومعلنًا "أنّنا نعمل على أرشفة رقميّة لكل أرشيف "​تلفزيون لبنان​" وهو كنز وطني قيّم".

وأشار، في حديث لقناة الـ"MTV"، إلى "أنّنا شهدنا ظروفًا مرتبطة بتعيين حاكم مصرف لبنان خلال اقتراحي التّعيينات في مجلس إدارة "تلفزيون لبنان"، وقرّرت الأكثريّة الوزاريّة حينها اعتماد آليّة التّعيينات، ولست مغرمًا بالآليّة الّتي وضعتها الحكومة للتّعيينات ولكن أنحني أمام الأكثريّة الّتي وافقت عليها"، موضحًا "أنّنا أنجزنا هذه الآليّة في "تلفزيون لبنان" وأنا راضٍ عليها وذاهب إلى مجلس الوزراء بالنّتيجة الّتي أفرزتها في أقرب فرصة ممكنة".

ولفت مرقص إلى أنّ "ورقة الموفد الأميركي ​توماس باراك​ سياسيّة بامتياز ويجب مناقشتها أوّلًا من المرجعيّات الّتي سُلِّمت لها، قبل عرضها على مجلس الوزراء بعد نضوج الاتصالات السّياسيّة. وسيكون هناك قرار ناضج لمجلس الوزراء وربّما جلسة طويلة، بعد اكتمال الورقة النّهائيّة الّتي طرحها باراك وهي مسألة أيّام".

وشدّد على "أنّنا مع الشّرعيّة اللّبنانيّة على كل الأراضي اللّبنانيّة وحصر السّلاح بيد الدّولة، وأصبحنا أمام مهل أسرع تُقاس بالأسابيع والأشهر المقبلة"، مبيّنًا "أنّنا اجتمعنا مطوّلًا مع الوزراء المعنيّين بموضوع قانون الانتخابات النيابية في وزارة الداخليّة والبلديّات، وبحثنا في لغز القارات الستّ وكيفيّة اقتراع المغتربين كما البطاقة الممغنطة والميغاسنتر".

كما ذكر "أنّني أتابع بتروٍّ موضوع استحصال "تلفزيون لبنان" على حق نقل مونديال 2026"، ورأى أنّ "ملف كازينو لبنان بحاجة إلى بحث بتروٍّ ودراية ودرسه بعلم وتقنيّة، وأنا أعدّ دراسةً حول الموضوع، ومحاربة الفساد لا تكون على حساب العلم والفهم".