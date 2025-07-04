شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي: تلقينا استقالة عمرو الشناوي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حسام علي، نائب رئيس حزب الوعي، أن الحزب تلقى استقالة الإعلامي عمرو الشناوي، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وطبقا للائحة الحزب تعتبر أحد وسائل الاستقالة، منوها بأن الأحزاب أبوابها مفتوحة للدخول والخروج، وهذا أمر طبيعي ومتوقع لأشخاص قد تكون تسعى لهدف معين من خلال دخولها للحزب.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن الغالبية داخل الحزب تهدف إلى العمل على مشروع الحزب السياسي لتغيير المعادلة السياسية ولإعادة الجدية للعملية السياسية.

قائلا "قد يكون المشهد الانتخابي الحالي محبط للبعض ممن كان يربو أن يحصل على أحد الغنائم السياسية السريعة ولكن غالبية أعضاء الحزب يؤمنون بمشروع طويل المدى لتغيير الحياة السياسية المصرية".