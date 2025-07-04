شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: القائمة الوطنية من أجل مصر تؤكد حالة التوافق بين القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب حماة الوطن أن تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يعكس حالة من التوافق السياسي بين عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية.

وأوضح الحزب، في بيان أن هذا التوافق ظهر بوضوح خلال الاجتماع التنسيقي الأول الذي استغرق نحو ثلاث ساعات وضم ممثلي 12 حزبًا سياسيًا، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن أحزاب: مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المؤتمر، الوفد، الإصلاح والتنمية، العدل، الحرية المصري، إرادة جيل، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار الحزب إلى أن النقاشات التي جرت خلال الاجتماع عكست حرص جميع الأطراف على تحقيق الاستقرار السياسي والتكاتف من أجل المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن المسار الانتخابي يسير في اتجاه يعزز من قيم الديمقراطية ويهدف لاختيار أفضل العناصر لمجلس الشيوخ.

كما شدد حزب حماة الوطن على أهمية استمرار التوافق بين القوى الوطنية للعمل المشترك، وتجديد الرؤى، بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق الأهداف العليا للدولة المصرية.