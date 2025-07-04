عراقجي: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيديره حصرا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

اشار وزير الخارجية ​عباس عراقجي​ الى ان التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيديره حصرا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وحذر عراقجي في تصريح له، من استمرار النهج التخريبي لبعض الدول الأوروبية وتعقيد الوضع الراهن وزيادة صعوبة المسار الدبلوماسي، واردف "ننتقد مواقف دول أوروبية ومدير وكالة الطاقة الذرية لدعمهم الاعتداءات الصهيونية الأميركية علينا".

ولفت وزير الخارجية الإيرانية الى ان عراقجي أكد في اتصال مع نظيره النرويجي التزام طهران بمعاهدة حظر الانتشار واتفاقية الضمانات.