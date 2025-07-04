شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مياه الشرب يتضاعف.. 2 مليار جنيه لمساندة شركات المياه وتحقيق التوازن والان مع تفاصيل الخبر

تضمن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 تخصيص دعم مالي قدره 2 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، مقارنة بمليار جنيه فقط في موازنة العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 100%، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وحسب البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يُوجه هذا الدعم لتغطية فروق تكلفة تحلية المياه في المناطق السكنية، وخاصة في المناطق الساحلية والنائية التي ترتفع فيها كلفة التشغيل، بالإضافة إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق التوازن المالي للشركات، بما يمكّنها من الاستمرار في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بكفاءة وجودة.

ويعكس هذا التوسع في حجم الدعم حرص الدولة على ضمان استمرارية المرافق الحيوية وتوفير خدمات المياه بشكل منتظم وفعال، مع السعي إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، ودعم الشركات في تنفيذ مشروعات التوسعة والتحديث، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة وجهود الارتقاء بجودة الحياة