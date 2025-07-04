الخارجية الأميركية: روبيو​ بحث في اتصال مع نظيره السوري رفع العقوبات عن دمشق وإنهاء حالة الطوارئ بشأن سوريا

اشارت وزارة الخارجية الأميركية الى ان "​وزير الخارجية الأميركي​ ​ماركو روبيو​ بحث في اتصال مع نظيره السوري ​رفع العقوبات عن دمشق​ وإنهاء حالة الطوارئ بشأن سوريا"٬ لافتة الى ان "روبيو أكد لنظيره السوري أنه سيبحث خطوات أخرى لمراجعة التصنيفات الإرهابية بشأن سوريا".

واضافت ان "روبيو ناقش مع نظيره السوري تدمير أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام بشار الاسد السابق".