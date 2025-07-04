الشرطة الألمانية: أربعة جرحى في هجوم على متن قطار في ألمانيا وتوقيف المهاجم

أعلنت الشرطة الألمانية أن "شابا مسلّحا بمطرقة وفأس، تبيّن لاحقا أنّه لاجئ سوري، أصاب أربعة أشخاص بجروح، ثلاثة منهم على الأقلّ سوريون، على متن قطار سريع كان متّجها من هامبورغ إلى فيينا، قبل أن يتمّ توقيفه".
واشارت الشرطة في بيان الى انّ "المهاجم شاب سوري يبلغ من العمر 20 عاما، كما أنّ ثلاثة من ضحاياه الأربعة هم أيضا سوريون وأعمارهم هي 15 و24 و51 عاما، في حين لم يحدّد البيان جنسية الجريح الرابع البالغ من العمر 38 عاما".
واوضح المتحدث باسم الشرطة غونتر توماشكو لوكالة فرانس برس أنّ المشتبه به "كان يحمل على ما يبدو مطرقة وفأسا" وقت الهجوم، لكنّ المحقّقين لم يتأكّدوا حتى الآن "إلى أيّ مدى استُخدمت هاتان الأداتان سواء في وقت واحد أو بشكل منفصل".
وأضاف أنّ دوافع وملابسات الهجوم لا تزال غير واضحة، مؤكّدا أنّه لا يريد "التكهّن بوجود صلات بين هؤلاء السوريين".
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