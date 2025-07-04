فضل الله: نتطلّع إلى وحدة اللّبنانيين وابتعادهم عن الخطاب المتشنّج والانفعالي

اشار السيد علي فضل الله، الى "الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي لا تتوقّف من خلال الغارات المستمرّة والّتي حصلت أخيرًا وطاولت الجنوب اللّبنانيّ والبقاع الغربيّ واستمرار عمليّات الاغتيال وكان آخرها في خلدة والّتي يريد العدو من خلالها أن يخضع لبنان ويدفعه نحو الاستسلام والقبول بشروطه المذلّة، والّتي تواكب بالشّروط الّتي يمليها المبعوث الأميركيّ على لبنان".

واكد في خطبة الجمعة "ما أكّدناه سابقًا بأن أفضل السّبل لمواجهة اعتداءات العدو والضّغوط الّتي تمارس عليه هو وحدة الموقف اللّبنانيّ الدّاخلي، وأن يشعر أنّ من يواجهه ويقف ضدّ أطماعه ليس فئة معيّنة من الشّعب اللّبناني، بل اللّبنانيين جميعًا".

واضاف "لذلك فإنّنا نتطلّع إلى وحدة اللّبنانيين وابتعادهم عن الخطاب المتشنّج والانفعالي، وهو ما يستفيد منه العدو ويشكّل خطرًا على الوطن ومن هنا فإنّنا نأمل أن يتفق الجميع على موقف موحّد يكون بمثابة الرّد الحاسم على الورقة الأميركيّة، ويشكّل جزءًا لا يتجزّأ من التزام الجميع بسيادة البلد ووحدته وعدم الخضوع لاملاءات الآخرين، تحت شعار أن لا حول لنا ولا قوة لنا في مواجهة الخارج".