حيدر ترأس اجتماعا للجنة الإشراف على تنفيذ نظام التقاعد وبحث مع مديرين عامين بتسوية أوضاع عاملي القطاع العام

ترأس وزير العمل ​محمد حيدر​ اجتماعًا للجنة الإشراف الوطنيّة على تنفيذ نظام التّقاعد والحماية الاجتماعيّة، المؤلّفة من مدير عام الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي محمد كركي، مدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيسة مجلس الخدمة المدنيّة نسرين مشموشي.

من جهة ثانية، استقبل حيدر وفدًا من المديرين العامّين في وزارات الثّقافة علي الصمد، المهجّرين أحمد محمود، الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام للمؤسّسة الوطنيّة لنهر اللّيطاني سامي علوية، والمدير العام لمؤسّسة الإسكان روني لحود؛ وجرى البحث في السّبل الآيلة إلى تسوية أوضاع العاملين في ​القطاع العام​.

كما التقى وفدًا من لجنة الأجراء الدّائمين في القطاع العام، الّذي سلّمه كتابًا يتضمّن المطالبة بتعديل مرسوم ​تعاونية موظفي الدولة​، لاستفادة الأجراء الدّائمين في الإدارات العامّة من بعض تقديمات تعاونيّة الموظّفين.